Richtwertmieten erhöhen sich mit 1. April

Die Richtwertmieten werden am Freitag um rund sechs Prozent steigen.

Rund sechs Prozent

Rund 45 Euro mehr im Monat

Nicht nur SPÖ und FPÖ, sondern auch die Sozialpartner haben zuletzt eine Aussetzung der Richtwertmieten-Erhöhung gefordert. Betroffen sind rund eine Million Mieter, die Hälfte davon in Wien. Laut einer Aussendung der AK von Mitte März steigen die Richtwertmieten nun um 5,85 Prozent und die Kategoriemieten um 5,47 Prozent. "Das hieße für mehr als eine Million Mieter:innen rund 140 Millionen Euro mehr an Miete im Jahr zahlen", so die Arbeitnehmervertretung damals. Eine 80-m2-Wohnung würde in Wien pro Jahr um 360 Euro teurer, in Vorarlberg sogar um 550 Euro.