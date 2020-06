Richtiger Schnitt: Ran an die Hecke

Hecken sind wertvolle Gestaltungselemente mit hohem ökologischen Wert. Das ist bei Wildhecken und Windschutzstreifen klar. Doch selbst Blütenhecken und in kompakteren Gärten auch streng formal geschnittene Gehölzreihen sind wertvoll.

Gekonnter Schnitt

Basis für die platzsparenden Formen ist der regelmäßige Schnitt. Das ständige Einkürzen der Neutriebe hält stattlich werdende Gehölze in Miniaturform. Dabei sollte man die Gehölze schon ab der Pflanzung regelmäßig beschneiden. Es ist ein weitverbreiteter Fehler, speziell bei hoch gedachten Hecken, zu spät mit dem Schnitt zu beginnen. Das Ergebnis ist ein ungewünschtes: die Hecken werden zu breit oder zu hoch. Die Problematik ist dann vor allem bei Nadelgehölzen besonders gravierend, denn dort lassen sich anfängliche Fehler nicht mehr korrigieren. Thujen, Zypressen oder auch Fichten treiben aus braunen Zweigteilen nicht mehr aus. Somit sind starke seitliche Korrekturen und Kürzungen unmöglich. Nur Eiben und Laubgehölze verfügen über ausreichend Austriebswillen. Doch auch da sollte der formgebende Schnitt regelmäßig erfolgen, am besten ab dem Pflanzjahr. Daher empfehlen die Experten nicht zu spät und vor allem auch nicht zu zögerlich zur Heckenschere zu greifen.

Schnittzeitpunkt

Bei optimaler Schnittführung ist die Hecke oben ein Zehntel schmäler als an der Gehölzbasis. So lässt sich der stärkere Wuchs der oberen Triebe gut ausgleichen. Korrekt geschnitten sind die Formgehölze stabiler gegen Schneedruck und auch langlebiger. Laubgehölzhecken werden Ende Juni geschnitten. Starkwüchsige Pflanzen brauchen im Herbst einen zweiten, meist schwächeren Eingriff. Große Korrekturen werden am besten zum Winterende durchgeführt. Bei Nadelgehölze reicht ein Schnitt Anfang Sommer meist aus, um sie in Form zu halten. Große Hitze ist dabei zu meiden, da durch den Schnitt schattige Bereiche in die pralle Sonne kommen und dort Schaden nehmen.