Richndricher: "Marke soll einen Lifestyle vermitteln"

Was tun, wenn man mit den herkömmlichen Bekleidungsmarken unzufrieden ist? Genau - man gründet seine eigene Brand und will es besser machen. Und genau das haben Patrick und Simon aus Wolfurt getan.

Bewusst provokant

Allein der Name der Marke ist provokant - Richndricher . Doch genau das soll er auch sein. Die beiden Vorarlberger wollen mit ihrem Label einen Lifestyle vermitteln und die einzelnen Stücke aus ihrer Kollektion sollen immer wieder für einen Wow-Effekt sorgen.

Erster Drop am Sonntag

Am Sonntag wird es die ersten Stücke der Kollektion zu erwerben geben. Bald wird dann mehr folgen, wie beispielsweise Hoodies und die ersten Teile für Frauen. Doch damit nicht genug! Auch eine Expansion nach Amerika ist bereits in den Startlöchern.

Wie alles begann, was die Marke so besonders macht und worauf man sich in Zukunft noch freuen darf, das verraten die Beiden im Video.