Rhythm Torpedoes: Rock 'n' Roll der Extraklasse

Die deutsche Band bot dem Publikum im Dornbirner Tivoli eine einzigartige Show. Sänger Arne Runzheimer im VOL.AT-Interview.

Am Wochenende zeigte das Dornbirner Tivoli, wieso in Sachen Live-Shows zu den neuen Top-Adressen in der Messestadt zählt. Mit den Rhythm Torpedoes aus Deutschland holte man einen echten Top-Act der Rockabilly-Szene in den runderneuerten Konzertsaal des ehemaligen Gasthofs.