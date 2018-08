Rhomberg Bau erwirbt Gewerbepark in Lindau

Jetzt ist es offiziell: Die Rhomberg Bau GmbH übernimmt das Lindauer Kunert Areal.

Der bisherige Eigentümer, die Kunert Holding GmbH & Co. KG, verkauft an die Süd Immobilien GmbH, eine 100%-Firma der Rhomberg Bau. Vertreter beider Parteien unterzeichneten am 31. Juli 2018 den Kaufvertrag. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart.

„Wir freuen uns, mit Rhomberg Bau einen kompetenten Partner gefunden zu haben, der unser vollstes Vertrauen genießt. Rhomberg verfügt über große Erfahrung bei der Entwicklung und Umsetzung derartiger Projekte – sowohl bei Gewerbeparks als auch in der Umnutzung auf Misch- und reine Wohngebiete“, so ein Sprecher der Kunert Holding.

Rhomberg hat bereits den Geschäftsstandort der deutschen Rhomberg Bau GmbH in den Bürotrakt des Areals verlegt. Dort sind die Geschäftsbereiche Immobilienentwicklung und Generalunternehmerbau vertreten. Gemeinsam mit dem Hauptstandort in Bregenz wird die gesamte Leistungspalette der Rhomberg Gruppe angeboten.

Aktuell ist das Unternehmen neben Lindau in Ravensburg aktiv, wo das ehemalige Gewerbegebiet Rinker-Areal eine Wohnbebauung erhält. Zudem errichtet Rhomberg in Salem direkt am Schlosssee Eigentumswohnungen. In Lindau selbst hat der Familienbetrieb vor allem mit der Neugestaltung des Yachthafens auf der Insel von sich reden gemacht.