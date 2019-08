Rhesi: Wallner verärgert über Schweizer Naturschützer

Noch immer kehrt keine Ruhe in das Projekt Rhein-Erholung-Sicherheit (Rhesi) ein. Nach der Kritik aus Vorarlberg schlagen nun auch Schweizer Naturschutzorganisationen Alarm und wollen das Rhesi in der geplanten Form verhindern. Landeshauptmann Wallner zeigt kein Verständnis für die Naturschützer.

Zurück an den Start?

Zu den engagierten Verteidigern des Projekts gehört Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner. "Man muss schon verärgert darüber sein, wenn der WWF jetzt in der Schweiz, in St. Gallen auftaucht und ein zurück an den Start verlangt", so Wallner gegenüber ORF Vorarlberg. Für Wallner ist es nicht vorstellbar wieder bei null anzufangen, denn "das geht zu Lasten der Bevölkerung und das kann ich nicht zulassen."