Rheintaler Industrie: "Mehr Gewicht für unsere Themen"

Österreich, Vorarlberg und die Schweiz haben gewählt. Nun sei es an der Zeit, grenzüberschreitenden Projekten mehr Gewicht zu geben. Das ist eine Forderung des "Rheintaler Unternehmertreffs".

Kooperationen in Hochschulen

Auf beiden Seiten des Rheins seien politische Kräfte gestärkt worden, die für ein stärkeres Miteinander in der grenzüberschreitenden Region stünden. "Die Voraussetzungen sind also gut, dass mutige Mobilitätslösungen und ernsthafte Kooperationen etwa im Hochschul- und Forschungsbereich im Sinne der gesamten Region gefunden werden können", so Matthias Burtscher, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Vorarlberg in einer Aussendung.