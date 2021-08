Rheinfall, Schloss Laufen und Schaffhausen

Genießen Sie das beeindruckende Naturschauspiel "Rheinfall" und besuchen Sie mit "Beate & Werner"-Reisen und den VN Schloss Laufen sowie die Altstadt von Schaffhausen.

Schloss Laufen

Schaffhausen

Anschließend geht die Reise weiter in die Altstadt von Schaffhausen, wo Sie sich bei einem gemütlichen Mittagessen (exkl. Getränke) stärken können. Den Nachmittag haben Sie dann zur freien Verfügung. Erkunden Sie die malerische Erkerstadt am Hochrhein, welche zu den am besten erhaltenen mittelalterlichen Städten zählt. Besuchen Sie die Festung Munot, das Kloster Allerheiligen oder bewundern Sie die zahlreichen prachtvollen Patrizierhäuser. Aufgrund der verkehrsfreien Altstadt mit ihren Gassen, Toren und Durchgängen fühlen Sie sich in frühere Zeiten zurückversetzt. Schmucke Bürgerhäuser aus der Zeit der Gotik und des Barock präsentieren stolz ihre reich bemalten und bildhauerisch gestalteten Fassaden. Wir freuen uns auf unvergessliche Momente mit Ihnen. Wir bitten Sie, einen negativen Antigen-Test/max. 48 Std. alt und eine FFP2-Maske mitzunehmen!