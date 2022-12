RHC Wolfurt will Heimbilanz verlängern

Weiterhin ungeschlagen bleiben wollen die Hofsteig-Mannen.

Schlag auf Schlag geht es für die Wolfurter in der NLB weiter. Mit den White Sox aus Vordemwald kommt am Samstagabend eine Mannschaft in die HockeyArena, die in der bisherigen Saison mehr als überrascht hat. Einerseits gastieren die Aargauer auf dem überraschenden vierten Tabellenrang, haben neben einer hauchdünnen Niederlage gegen den Tabellenführer bereits drei Siege zu buchen stehen. Das zwei davon in der Extraschicht absolviert wurden, ist auch Florian Kläui zu verdanken. Der Fricktaler führt die Torschützenliste der NLB an und muss von den Hofsteigern in Schach gehalten werden, wollen sie weiterhin die HockeyArena als Festung behaupten und an der Tabellenspitze dranbleiben. Nach dem Cuperfolg am vergangenen Wochenende gilt es für einen weiteren Dreizähler, der Konzentration zu gehorchen und der Marschroute von Trainer David Carrasco zu folgen.