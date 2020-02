RHC Wolfurt will gegen Diessbach zwei Punkte holen

Im Heimspiel gegen die Spitzenmannschaft aus der Schweiz hängen die Trauben hoch

Am kommenden Samstag den 08. Februar findet das nächste Heimspiel des Raiffeisen RHC Wolfurt gegen die aktuell auf Platz drei liegende Spitzenmannschaft aus Diessbach statt. Beim Hinspiel in Diessbach mussten die Hofsteiger eine denkbar knappe 5:4 Niederlage einstecken. Bereits beim Auswärtsspiel im Berner Oberland vermochten es die heimstarken Mannen, um Coach Jaume Bartes, gut mitzuhalten. Keine Überraschung bringt die HockeyArena für die Gäste aus Diessbach mit sich, waren jene doch bereits beim Finalfour des Schweizer Cup 2018 in Wolfurt mit von der Partie.