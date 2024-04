RHC Wolfurt will die Vorteilskarte ziehen

Es könnte das Spiel mit Vorentscheidung sein und das viel Brisanz drin liegt, ist beiden Lagern mehr als bewusst. Genf hat mit einem Rumpfteam den Hofsteigern am vergangenen Samstag den Zahn gezogen, vorbehaltlich steht es in der Serie aktuell 1:1. Der Nachteil der langen Anreise müssen nun die Westschweizer in Kauf nehmen, Wolfurt tritt mit Wut im Bauch an und hat sich auf das dritte Duell eingeschworen. Die Spielsperre gegen Fermin Roby schmerzt bei den Rot-Schwarzen, auch ist Daniel Zehrer krankheitsbedingt angeschlagen. "Für uns kein Problem, unser Kader ist breit genug, um das Ding durchzuziehen. Wir müssen hart für den Erfolg arbeiten und das werden wir auch tun", gibt Kapitän Aurel Zehrer die Marschroute vor.