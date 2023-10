RHC Wolfurt will den nächsten Heimsieg

In der 3. NLA-Runde empfängt der Raiffeisen RHC Wolfurt den RHC Wimmis und hat dabei ein klares Ziel.

Nach der unglücklichen 2:3 Auswärtsniederlage in Uttigen sind die Hofsteiger heiß auf den nächsten Dreier und wollen vor allem den Vorteil des Heimrechts dafür nützen. Das in dieser Partie keine Langeweile aufkommen wird, dafür sorgt alleine schon die Statistik. Wimmis steht nach der Niederlage, pikanterweise mit 2:4 auch gegen Uttigen, zwar noch nicht unter Zugzwang aber mit Biasca und Dornbirn als nächste Gegner könnte bei einer allfälligen Niederlage die Situation doch ungemütlich werden. Neo-Trainer Rui Ribeiro wird seine Erfahrung der talentierten Truppe weitergeben, Wolfurt braucht aber keine Angst zu haben, denn der Saisonstart hat nach zwei Spielen bereits verdeutlicht, das man gegen keinen Gegner in dieser ausgeglichenen Liga sich zu verstecken braucht. Die Vorbereitung auf den Showdown ist in vollem Gange, komm vorbei und unterstütze das Team in diesem wichtigen Spiel.