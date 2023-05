RHC Wolfurt will den Matchball

Am Sonntagabend kommt es in der HockeyArena Wolfurt zum 2. Finalspiel der Best-of-Five Serie, die Hofsteiger wollen nach dem Auswärtssieg in Vordemwald den Heimvorteil nützen und sich den Matchball holen.

Es ist ein enges Finale, das die Fans beider Lager elektrisiert und indem Kompaktheit und Fehlervermeidung das Rezept zum Erfolg ist. Dreimal sind die Teams im Verlauf dieser Saison aufeinandergetroffen und genauso oft war lediglich 1 Tor Unterschied die Differenz zwischen Jubelstimmung und Trübsal blasen. Damit der Sonntag zum Feiertag wird, braucht es auch in diesem Spiel eine fokussierte Leistung der Carrasco-Equipe. Die Fans im Rücken sollen den Zusatzschub geben, der nötig ist damit die breite Brust der Wolfurt aufgeblasen bleibt. Torhüter Oriol Manzanero, der mit seiner starken Leistung letzten Samstag das Rückgrat der rot-schwarzen Defensive bildet, gibt sich selbstbewusst; „Wir sind im Play-Off auf Touren gekommen, haben bisher keine Schwächephasen gezeigt und defensiv unsere Hausaufgaben erledigt. Es gibt keinen Grund, warum wir am Sonntag nicht auf 2:0 stellen können“.