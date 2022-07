RHC Wolfurt verteidigt Meistertitel nicht

Im Rückspiel der ÖM unterlag Wolfurt dem Konkurrenten Dornbirn abermals.

Mit einer 3:6 Heimniederlage kürt sich der RHC Dornbirn zum österreichischen Meister. Der Matchball war bereits bei den Messestädtern, nach dem deutlichen 7:2 Sieg in Spiel 1 waren die Wolfurter bereits unter Zugzwang und mussten gewinnen, um ein Entscheidungsspiel am Sonntag zu erzwingen.

Dornbirn´s Stefan Sahler eröffnete nach einer Viertelstunde den Score, den Renzo Comandone egalisierte und Wolfurt-Kapitän Aurel Zehrer zwei Minuten vor der Pause sogar drehte. Doch Dornbirn in Person von Kilian Hagspiel verzückte die gelb-schwarze Anhängerschar mit einem Doppelschlag und als Kilian Laritz nach einer harten blauen Karte den Hattrick von Hagspiel ermöglichte, wurden die Meistershirts der Dornbirner bereits gebügelt. Alberto Gomez del Torno doppelt und Laritz mit Resultatkosmetik beendeten die ÖM-Finalserie, in der sich diese Saison der RHC Dornbirn verdient die Meisterkrone sicherte.