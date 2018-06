RHC Wolfurt verschenkt den Derbysieg

RHC Wolfurt führte im Derby gegen RHC Dornbirn mit 4:2, aber verlor das Prestigeduell.

Einen echten Schlagabtausch bekamen die Fans in der HockeyArena beim ersten ÖM-Derby serviert. Wolfurt war zu Beginn feldüberlegen und kam schnell zu guten Chancen, die jedoch nicht verwertet werden konnten. Dornbirn machte es besser und ging durch Konter mit 0:2 in Führung. Die Wolfurter Reaktion ließ nicht lange auf sich warten und fiel massiv aus: Mit 4 Toren innert 6 Minuten drehte man die Partie noch vor der Pause und lag zur Halbzeit verdient mit 4:2 vorne.

Den besseren Start in Hälfte zwei erwischte Dornbirn, doch abermals hatte Wolfurt mit einem verwandelten Standard von Iker Bosch die richtige Antwort parat. Lange Ballstafetten und taktisches Geplänkel gehörten nun der Vergangenheit an, im Sekundentakt ging es hin und her. Und dieses Spiel lag Dornbirn deutlich besser, konnten sie doch bis zur 41. Minute den Rückstand in eine 5:6-Führung umwandeln. Wolfurt suchte nun nochmals vehement den Ausgleich, doch daraus wurde nichts. Stattdessen handelte man sich unnötige blaue Karten ein, was Dornbirn in den letzten Minuten zu einem viel zu hohen 5:8-Auswärtssieg ausnützte.