RHC Wolfurt verlor die Tabellenführung

Knappe Niederlage in der Schweiz der Hofsteig-Mannen.

Im Duell der Spitzenreiter verliert der RHC Wolfurt auswärts beim RHC Vordemwald knapp mit 5:6. Damit lassen die Wolfurter neben wertvollen Punkten auch die Tabellenführung bei den Gästen, das nach anfänglichem Abtasten die erwartet enge Partie wurde. Erst in der 13. Minute hämmerte Héctor Gallego die Wolfurter Führung in die Schweizer Maschen. Ein etwas glückliches Tor durch Arnau Bertran verhalf den Hofsteigern zum Zwei-Tore Vorsprung, das der Spanier Antonio Roces Vila kurz vor der Halbzeitpause mit seinem Anschlusstreffer verkürzte.

Zu legeres Defensivverhalten der Wolfurter bestrafte Sandro Moor und eine Bertran-Zehrer Kombination egalisierte Selbiger nochmals. Ein Abwehrfehler und ein schneller Konter innerhalb einer Minute brachte Vordemwald auf die Siegerstraße und zugleich in die Defensive, denn Levay-Theurer & Co. erhöhten jetzt die Schlagzahl und antworteten mit wütenden Angriffen, dass drei Minuten vor Spielende mit dem Anschlusstreffer durch Gallego belohnt wurde. Zu mehr sollte es an diesem Abend nicht mehr reichen, ein wiederholter Strafstoß versenkte Patrick Moor und der nochmalige Anschluss von Daniel Zehrer kam am Ende zu spät, um die Verlängerung zu erzwingen. "Es ist ärgerlich, es war eine gute Leistung doch am Ende stehen wir mit leeren Händen da, das Abwehrverhalten müssen wir besprechen" klingt Elias Rohner mit seinen

Vorderleuten nicht ganz zufrieden.