RHC Wolfurt verliert und ist nur noch Mittelmaß

Der Raiffeisen RHC Wolfurt verliert das Topduell der NLB gegen Montreux HC mit 2:4 und Anschluss an die Tabellenspitze.

Es war das erwartet schwere Spiel, nach dem ersten Abtasten war es Montreux-Spielertrainer Rui Cova, der mit einer gekonnten Körpertäuschung via Pfosten zur Führung der Westschweizer einnetzte. Wolfurt ließ sich davon nicht beirren, versuchte den Game-Plan einzuhalten und sich die Chancen zu erarbeiten. Es war aber erst eine Einzelleistung von Kapitän Aurel Zehrer, der seinen Hammer auspackte und in Minute 23 zum Ausgleich donnerte. Doch, anstatt den ausgeglichenen Pausentee zu genießen, war es ein Zwei-Tore-Rückstand, den Coach David Carraso mit seinem Team kurz danach zu besprechen hatte. Cova ließ sich nach Blauer Karte gegen Wolfurt nicht bitten und keine halbe Minute später war Fortuna bei Louis Valentim zur Seite, als er einen Rebound zum Pausenstand verwertete.