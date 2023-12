RHC Wolfurt verliert Topspiel

Es war nicht das erhoffte Weihnachtsgeschenk, das sich die Wolfurter beim letzten Spiel vor dem Jahreswechsel selbst bescheren wollten. Dabei lief alles bis zur Pause zu Gunsten der Heimischen, sehr bemüht und defensiv kompakt versuchte das Agüero-Team das Uttiger Bollwerk zu knacken. Das gelang dann nach 10 Minuten Albert Fuentes, der einen Ballgewinn von Héctor Gallego ausnutzen konnte und Jean-Pierre Vizio überlistete. Ein Penaltykracher von Kapitän Aurel Zehrer, nach Foul an Fermin Roby, klingelte lediglich am Gehäuse - das knappe Resultat vor Seitenwechsel spiegelte die enge Kiste.

Zu Beginn der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild, wieder dauerte es 10 Minuten, aber diesmal war Uttigens Alexis Garcia an der richtigen Stelle. Ein nach Timeout schnell ausgeführtes Anspiel nützte der Neuzugang um auszugleichen. Und weil Sport manchmal weh tun kann, hämmerte er keine zwei Minuten später einen Penalty zur Gäste-Führung an Elias Rohner vorbei. Wolfurt bemühte sich in Folge um den Ausgleich, zweimal Aluminium unterstrich das Pech und der starke Vizio ließ die Hofsteiger mit Hochkarätern verzweifeln. Die Gäste selbst zeigten lediglich durch Garcia Gefahr, blieben unspektakulär und hatten am Ende beim Empty-Net das nötige Glück, das Wolfurt an diesem Abend verwehrt blieb. Die Enttäuschung nach toller Leistung war offenbar - jetzt heißt es die Pause genießen und wiedererstarkt dem schwierigen Jänner zu begegnen.