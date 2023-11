RHC Wolfurt verliert Spiel und Tabellenführung

Es war wie erwartet eine hauchdünne Partie in den beiden Teams mit hohem Tempo von Anpfiff an ans Werk gingen. Das spürte auch gleich Pablo Saez, Biascas Spielertrainer lag nach gerade mal 15 Sekunden schon mit Schmerzen im Wolfurter Strafraum. Danach ging es ausgeglichen hin und her, Wolfurt drückte dem Spiel mehr den Stempel auf und Biasca blieb tief stehend stets brandgefährlich. Das torlose Unentschieden zur Pause verdeutlichte, dass beide Teams hoch konzentriert am Werk waren und nichts anbrennen ließ.

In Durchgang zwei ließen beide Mannschaften das Visier in der Kabine, mit Vollgas ging es hin und her und Ivan Ruggiero klopfte mit einem Hammer an das Gehäuse der Gastgeber die heiße Matchphase an. Gregorio Boll erhöhte in Minute 35 mit seinem Treffer den Druck für Wolfurt, diese brauchten 10 Minuten und einen Daniel Zehrer um den vielumjubelten und hochverdienten Ausgleich nach Rebound zu erzielen. Dem hohen Niveau dieser Partie nahmen dann leider die bis dahin guten Unparteiischen den Level, die kleinkariert Arnau Dilme anstatt des 10. Teamfouls mit Blau vom Platz verwiesen. Entsprechend den Emotionen flog dieser im Anschluss mit Rot aus der Halle und Wolfurt erkämpfte sich trotzdem und mit lautstarker Unterstützung der Fans und mit viel Herz in Unterzahl das Unentschieden.