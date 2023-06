RHC Wolfurt verliert gegen Rivale Dornbirn knapp

Es war das erste Ländle-Derby zum Endspurt einer langen Saison und beide Teams gingen mit hohen Niveau an den Start. Während Wolfurt versuchte, das Spieldiktat zu übernehmen, blieb Dornbirn durch die technisch hervorragenden Verstärkungsspieler eine stete Gefahr für Elias Rohner, der nach langer Pause wieder das Wolfurter Tor hüten durfte.

Nach gut 10 Minuten erwischte Arnau Dilmé dann Dornbirns Schlussmann Abraao da Silva im kurzen Eck und stellte die Weichen auf Heimsieg. Doch der in der Schweizer Liga so vehemente Biss blieb vermisst und Raphael Lestorto fälschte 5 Spielminuten vor dem Halbzeitpfiff zum Ausgleich. Die Pausengedanken blieben beim Wolfurter Trainer David Carrasco dynamisch denn Giorgio Maniero nützte ein Wolfurter Deckungsfehler in der letzten Spielminute gar zur Gäste-Führung.

Nach Wiederanpfiff ärgerte sich Keeper da Silva, dem eine Gallego Hereingabe unglücklich durch die Hosenträger kullerte und als Youngster Elias Mark dann Daniel Zehrer auf die Reise schickte, war für Rot-Schwarz die Rollhockey-Welt wieder in Ordnung. Doch Dornbirn in Person von Alberto Gomez steckte nicht auf und glich postum aus. Es kam für die Hofsteiger noch schlimmer, Maniero knallte eine Viertelstunde vor Spielende die Kugel kompromisslos zum Messestädter Vorteil unter die Latte.

Eine Schrecksekunde mit folgendem Spielunterbruch durch eine Verletzung von Maniero brachte keine Spielkorrektur, Lechleitner erhöhte dadurch seine Schlagzahl der Einsatzminuten und half mit, die Wolfurter Ausgleichsbemühungen zu verhindern. Am Ende konnten die Gäste über einen knappen Auswärtssieg jubeln, der in Bezug auf den ÖM-Titel aber nicht so stark ins Gewicht fällt. In zwei Wochen werden die beiden Finalisten im letzten Saisonspiel die Entscheidung ausspielen, mit dem Fakt das aktuell der Vorteil beim RHC Dornbirn liegt.