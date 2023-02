RHC Wolfurt steht vor einer Pflichtaufgabe

Gegen das Schlusslicht zählen nur die vollen Punkte.

Im nächsten Heimspiel empfängt der Raiffeisen RHC Wolfurt das Schlusslicht RC Uttigen Devils. Die Wolfurter sind nach der Niederlage in Pully auf den 3. Tabellenplatz abgerutscht, haben aber bei einem Heimsieg die Möglichkeit, wieder in die Heimvorteil-Ausgangslage für das Play-Off zu kommen. Die Teufel aus dem Aaretal sind nicht so schlecht wie es die Tabelle erklärt, zwei Siege in diesem Jahr unterstreichen, dass es für die Hofsteiger kein Spaziergang wird. Jean Carlos Levay-Theurer muss seine unberechtigte Sperre absitzen und fehlt damit seinem Team, ebeso muss auch der Abgang von Arnau Bertran kompensiert werden. Kapitän Aurel Zehrer ist zuversichtlich: "Wir spielen zuhause, haben die Woche sehr gut trainiert und brauchen den Sieg, warum soll das nicht klappen?"