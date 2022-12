RHC Wolfurt steht im Viertelfinale

Die Hofsteig-Mannen schaffen den Einzug der besten acht Mannschaften.

Ein am Ende emotional geführtes Cup-Achtelfinale bekamen die Wolfurter Rollhockeyfans am Samstagabend gegen den Liga-Mitstreiter RSV Weil am Rhein geboten. Kapitän Aurel Zehrer versenkte nach sechs Spielminuten von hinter dem Tor kommend den Ball erstmalig zur Wolfurter Führung. Weil´s Max Bross glich keine zwei Minuten später im Slot aus. Die Partie plätscherte in Folge dahin, Wolfurt mit mehr Übergewicht aber die Südbadener setzten immer wieder gefährliche Nadelstiche, wo Keeper Elias Rohner teilweise die Torumrandung zur Hilfestellung nützte. Ein Strich von der Strafraumgrenze durch Héctor Gallego egalisierte Felix Furtwängler, der sich nach unnötiger blauer Karte gegen Arnau Bertran nicht zweimal bitten ließ. Der andere Arnau, nämlich Dilmé, machte dann in der letzten Spielminute der ersten Spielhälfte die Pausenführung der Wolfurter fest.