RHC Wolfurt steht im Finale

Die Wolfurter sind nach dem Heimerfolg am letzten Wochenende mit Rückenwind im Waadtland angetreten, der Sturm für Montreux zog bereits nach 3 Minuten auf, als Jean Carlos Levay-Theurer zum 1:0 einnetzte. Nach den ersten Blauschmeckern von Levay-Theurer und Heißsporn Josselin Laborde, glichen die Gastgeber in Person von Benoit Belle aus - 1:1. Die Vorentscheidung bereits fünf Minuten später, als die Hofsteiger nach Treffern von Daniel Zehrer, Kilian Laritz und Héctor Gallego auf ein beruhigendes Polster vorauszogen.

In Durchgang zwei schien es ähnlich weiterzugehen, eine Wolfurter Überzahl nutzte allerdings Montreux´s Spielertrainer Rui Cova für das 2:5. Doch Wolfurt wurde nicht nervös, an diesem Abend war die Carrasco-Truppe zu fokussiert und spielte das Ergebnis souverän und diskussionslos zu Ende. Am Ende stand ein 7:2 Erfolg auf der Anzeigetafel, der vielleicht den Unterschied an diesem Abend aber nicht über die ganze Serie widerspiegelt. Kapitän Aurel Zehrer meinte nach dem Schlusspfiff: "Es war eine enge Serie, bei der Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben haben. Unsere Kaderbreite hat uns geholfen, den Weg ungebremst zu gehen und jetzt freuen wir uns so richtig aufs Finale". Getrübt wurde der Finaleinzug einzig von einer wiederholten Unsportlichkeit des gegnerischen Torhüters Enrique Cruz. Der Argentinier verabschiedete sich bei einem Wolfurter Gegenspieler mit einem Faustschlag aus der Saison, das in dieser Form rein gar nichts zu suchen hat und nicht tolerierbar ist.