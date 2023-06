RHC Wolfurt spielt wieder erstklassig

Der Sieg in Vordemwald war ein Spiegelbild der bisherigen Begegnungen, eine enge Partie mit dem besseren Ausgang für die Hofsteiger. Der einzige Unterschied war diesmal, dass der 16jährige Elias Mark sich mit seinem Hattrick als Matchwinner gratulieren lassen durfte. Doch zu Beginn war etwas Abtasten angesagt, erst in Minute 5 tauchte Kilian Laritz erstmals gefährlich vor dem Wäldler Tor auf. Als Daniel Zehrer durch eine blaue Karte das Spielgeschehen von außen betrachteten musste, war es Sandro Moor der für die Gastgeber in Überzahl jubelnd abdrehte. Elias Mark stürmte eine halbe Minute später in die Aargauer Hälfte und bedankte sich für die Einwechslung. In Folge wog das Spiel hin- und her, mit etwas mehr Spielanteile für Wolfurt, eine wunderschöne Dreier-Kombination verwertete Vordemwalds Patrick Moor in der letzten Spielminute vor der Halbzeitsirene zur neuerlichen Führung der Heimischen. Wolfurt ließ sich davon nicht beeindrucken und erzielte mit dem Schlusspfiff den moralisch so wichtigen Ausgleichstreffer.