RHC Wolfurt spielt wieder erstklassig in der Schweiz

Mit einem 5:3 Erfolg im dritten Finale der Best-of-five Serie gegen Vordemwald entscheidet der RHC Wolfurt die Serie mit 3:0 für sich und kürt sich somit zum Meister und Aufsteiger in die NLA.

In der rappelvollen HockeyArena war von Abtasten von Beginn an wenig zu spüren. Nach 2 Minuten leuchtete von der Anzeigetafel bereits ein 1:1. Bartés und Kläui verwerteten die jeweiligen Penalty für ihre Farben souverän. Das Spiel blieb temporeich und auf hohem Niveau. Nach 10 Minuten konnte Vordemwald-Keeper Mühlheim ein Zehrer-Geschoss nicht fixieren, der Ball kullerte mit etwas Glück hinter die Linie. Die Aargauer erhöhten daraufhin den Druck, bekamen Übergewicht und just in dieser Phase legte Eberle die Kugel passend zu Wolf, der mit einer Direktabnahme den 3:1 Pausenstand sicherstellte.