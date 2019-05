RHC Wolfurt siegt in der Verlängerung und holt sich ersten Matchball

Ein Wechselbad der Gefühle war das zweite Finalspiel des Raiffeisen RHC Wolfurt auswärts beim RHC Vordemwald.

Nach dem knappen 4:3 Erfolg und somit dem 1:0 in der Serie, war diese Partie zu Beginn von Abtasten beider Mannschaften geprägt. Erst in der 4. Minute prüfte Wuffli erstmals Wolfurt-Keeper Manzanero. Damit war die Partie lanciert, Daniel Zehrer erkämpfte sich eine Zeigerumdrehung später den Ball und hämmerte diesen kurzerhand in die Kreuzecke. Glück dann für Wolfurt als einmal die Querlatte sowie Manzanero einen Penalty zur knappen Pausenführung rettete.

Im Durchgang zwei wurden die Hofsteiger düpiert, 75 Sekunden nach Wiederanpfiff bedeutete ein abgefälschter Distanzschuss von Kunz den Ausgleich. Und Eberle & Co. nahmen diese Warnung nicht ernst, ein Spiegelbild der 1:2 Führungstreffer für Vordemwald. Daniel Zehrer doppelte zwar nach einem Abstauber zum Ausgleich für die Wolfurter nach, doch der dritte Distanzschuss der Schweizer bedeutete abermals die Führung. Kläui mit einem Kracher in die Kreuzecke war dann zugleich der erstmalige Zwei-Tore-Vorsprung der Aargauer. Die vermeintlich spielentscheidende Szene dann 10 Minuten vor Spielende. Vordemwald-Kapitän Wuffli musste nach einer Tätlichkeit gegen Winder vorzeitig unter die Dusche, in Überzahl wurden die Wolfurter unglücklich zum zehnten Teamfoul verdonnert und Kläui ließ sich nicht zweimal bitten – 5:2! Die Wolfurter mussten nun Druck aufbauen, sammelten so weiterhin Teamfouls und abermals Kläui setzte den Direkten Freistoss 5 Minuten vor dem Abpfiff zum 6:2 in die rot-schwarzen Maschen.

Was dann passierte kann nur der Sport schreiben. Jaume Bartés und Iker Bosch verkürzten innerhalb von 33 Sekunden auf 4:6, Vordemwald taumelte und die Bartés-Truppe hatte das Momentum gebucht. Die Anzeigetafel zeigte noch 1:02 Minuten als Bartés zum Anschlusstreffer verkürzte und 32 Sekunden vor Spielende die mitgereisten Fans aus dem Häuschen brachte – Verlängerung!

Und in dieser war es ein Spiel der Nerven in dem beide Teams bedacht waren, keine Fehler zu begehen. 24 Sekunden vor Ende hielt Vordemwald-Keeper Mühlheim die Kugel vermeintlich fest, Robin Wolf entluchste diese und legte diese quer Tobias Winder frei der zum 7:6 Führungstreffer einnetzte. Die Wäldler ersetzten daraufhin den Torhüter durch einen 6. Feldspieler, Manzanero mit einer Glanztat beförderte den Ball zu Iker Bosch der 3 Sekunden vor Ende der Verlängerung den 8:6 Sieg und somit das 2:0 in der Serie fixierte. „Solch eine Aufholjagd in so kurzer Zeit spricht für meine Mannschaft. Jetzt stehen wir kurz vor dem großen Ziel aber es ist noch ein harter Weg dahin. Es wäre schön, zuhause den Sack zuzumachen“ so ein glücklicher Jaume Bartés.

RHC Vordemwald – Raiffeisen RHC Wolfurt 6:8 n.V. (0:1)