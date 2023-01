RHC Wolfurt siegt im Topduell knapp

2:1-Heimerfolg des Verfolger gegen Vordemwald.

Es war ein angekündigtes Spitzenspiel und am Ende war es auch ein solches. Beide Teams begannen hochkonzentriert und waren bemüht, Fehler zu vermeiden und die erarbeiteten Torchancen zu verwerten. Das Spielniveau wurde mit Fortdauer der Partie nicht geringer und Wolfurt tat sich schwer, eine Lücke in der sattelfesten Aargauer Defensive zu finden. Es dauerte bis zur 18. Spielminute, als ein Alleingang von Sven Kunz das Halbzeitresultat zu Gunsten der Gäste bedeutete.

Nach Wiederanpfiff holte der Torschütze eine blaue Karte ab, Daniel Zehrer nahm in Überzahl den Querpass von Arnau Dilmé direkt und sorgte für den umjubelten Ausgleich. In Folge waren die Hofsteiger im Übergewicht, offensiv mehr präsent wie der in dieser Saison noch ungeschlagene Tabellenführer. Nach einer unbeschadeten Zeitstrafe gegen Wolfurt, Neuzugang Florian Kläui scheiterte am Pfosten, war es Youngster Elias Mark, der den starken Gäste-Keeper Andreas Schmied mit einem 1000-Gulden-Schuss von der linken Seite bezwang. Die Führung tat den Carrasco-Boys sichtlich wohl, Vordemwald musste den Druck erhöhen und gab Rot-Schwarz dadurch mehr Raum für Gegenstöße. Ein kleinliches 10. Teamfoul in der letzten Spielminute wäre beinahe spielentscheidend geworden, doch der überragende Wolfurter Schlussmann Elias Rohner entschärfte gegen Kunz und als Vordemwald ohne Torhüter All-In gehen musste, waren es die

lautstarken Wolfurter Fans, die das Heimteam zu einem am Ende verdienten Erfolg peitschten.