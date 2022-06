RHC Wolfurt muss in die Nationalliga B absteigen

Der Hofsteigklub spielt ab Herbst nur noch zweitklassig.

Nach einer 2:3 n.V. Niederlage gegen den RSC Uttigen verabschiedet sich der Raiffeisen RHC Wolfurt aus der Nationalliga A. Da nützte auch der 5:3 Heimerfolg am Sonntag gegen Montreux HC nichts mehr, die Westschweizer folgen den Vorarlberger in die 2. Klasse. Es hat nicht viel gefehlt, 98 Sekunden vor Ende führten die Wolfurter mit 2:1 in der Uttiger Grünebläetz-Halle und hätten mit dem 2-Tore-Differenz-Erfolg am Sonntag den NLA-Klassenerhalt gesichert gehabt. Hätte, doch eine Ironie des Schicksals vielleicht, das der RHC Uri als direkter Gegner just auch 98 Sekunden vor Spielende mit dem 5:4 Siegtreffer den Klassenerhalt fixierte. Die Enttäuschung bei den Hofsteig-Cracks ist entsprechend groß, die vielen und langwierigen Verletzungen im Lager der Rot-Schwarzen wohl der Hauptgrund, das in der entscheidenden Play-Out-Phase sich die Raiffeisen-Boys nicht selbst aus der Misere bringen konnten. "Wir wollten vor allem für unsere Fans die NLA halten, haben alles versucht aber am Ende war es einfach zu wenig" bilanziert Kapitän Aurel Zehrer enttäuscht.