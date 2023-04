RHC Wolfurt legt wieder vor

Es war wie erwartet das mental so wichtige Spiel, das beide Teams unbedingt gewinnen wollten. Gleich zu Beginn gingen die Mannschaften äußerst konzentriert ans Werk, Fehler vermeiden und die Platzhoheit zu deponieren schien im Vordergrund zu sein. Es war die 6. Spielminute, in der eine Wolfurter Offensivbemühung ins Leere ging und dem Montreuxer Spielertrainer Rui Cova den Platz bot, den die Hofsteiger vermeiden wollten. Seine gefürchtete Granate schlug im Kreuzeck von Elias Rohner ein - 0:1 aus Sicht der Hausherren. Wolfurt versuchte sich zu ordnen, der unbekümmerte Elias Mark bedankte sich bei seinem Trainer keine drei Minuten später für die Einwechslung, in dem er ein Zuspiel andeutete aber am Ende seinen eigene Rebound cool verwertete. Wie hoch der Druck im Kessel war, zeigte sich dann nach einer Viertelstunde. Wolfurts Torschütze kam mit samt dem Ball im Torraum zum Fallen und das entlud die Kräfte von Torhüter Enrique Cruz, der nach der Tätlichkeit lediglich mit einer Verwarnung davonkam. Kilian Laritz spielte den Rächer und nahm Josselin Laborde gleich mit zur Nachdenkpause, der sein Dasein mehr der Aufmerksamkeit der Zuseher als dem Rollhockey zuschrieb.