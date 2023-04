RHC Wolfurt legt gegen Montreux vor

Klarer Heimsieg im ersten Halbfinale der Hofsteiger.

Es war ein entschlossener Auftritt der Hofsteiger, die das spannende Auftaktduell mit einer konzentrierten Darbietung für sich entschieden. Héctor Gallego umkurvte in Minute 5 das Tor von Goalie Enrique Cruz, sein Schlenzer landete via Pfosten n im Tor des argentinischen Keepers. Ein wichtiges Tor, weil einerseits bis zur Pause beide Torhüter fehlerfrei blieben und es aber Coach David Carrasco ermöglichte, am Matchplan festzuhalten.

Nach dem Kabinengang war der starke Jean Carlos Levay-Theurer für das zweite Aufjubeln verantwortlich. Mit einer Körpertäuschung schaffte er sich Freiraum und versetzte mit einem unhaltbaren Schlenzer der HockeyArena eine Hochstimmung. Als Kilian Laritz keine 5 Minuten später einen Rebound verwertete, musste Montreux im Time-Out reagieren. An diesem Abend war der Auftritt von Zehrer & Co. aber zu stark, Wolfurt ließ den Ball und Gegner laufen und hatte bei den Offensivbemühungen der Waadtländer mit Elias Rohner den nötigen Rückhalt. Damit führt Wolfurt mit 1:0 in der Serie, nach Ostern kommt es in Montreux zu Spiel 2.