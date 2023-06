RHC Wolfurt krönt sich zur Nummer eins

Mit einem überzeugenden 4:1 Auswärtssieg beim RHC Dornbirn gewinnt der Raiffeisen RHC Wolfurt auch den Titel in der Österreichischen Bundesliga und sorgt dafür, dass der Freudentaumel in der Hofsteiggemeinde kein Ende nimmt.

Nach der 3:4 Hinspielniederlage war die Carrasco-Equipe etwas unter Zugzwang, beeindruckte jedoch von Beginn an mit Willen zum Erfolg. Die Heimischen waren, angeführt von Gomez, Lestorto und Maniero, der vor dem Spiel verabschiedet wurde, nicht weniger motiviert, um den Klassenerhalt in der Nationalliga A auch durch einen Titel abzurunden.

Wolfurt´s Héctor Gallego erwischte Abraao Gomes da Silva nach 7 Minuten durch die Hosenträger und stellte das Gesamtresultat auf Patt. Im Anschluss versuchten die Teams sich auf hohem Niveau abzusetzen, doch die beiden Torhüter machten anhand ihrer Performance klar, dass auch sie in der Titelentscheidung mitreden wollen. Nachdem Kilian Laritz und Giorgio Maniero die Alleingänge nicht ummünzen konnten, musste die zweite Spielhälfte die Entscheidung bringen.