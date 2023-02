RHC Wolfurt im Cup trotz guter Leistung ausgeschieden

1:4-Heimniederlage gegen Meister Diessbach bedeutet das Aus.

Es war ein beherzter Auftritt, den das dezimierte Team von Coach David Carrasco am Samstagabend im Viertelfinale des Schweizer Cup den Anhängern präsentierte. Mit dem gesperrten Levay-Theurer musste auch Daniel Zehrer krankheitsbedingt w.o. geben, so sprang mit Winter/Erath/Kirchberger ein junges Trio in die Bresche. Diessbach legte gleich zu Beginn ein hohes Tempo vor und forderte Elias Rohner und seine Vorderleute entsprechend, doch die Hofsteiger ließen sich davon nicht beeindrucken und versuchten dagegenzuhalten und sich nicht einzuigeln. Und das funktionierte gut, Rohner und auf Seiten der Diessbacher Klöti hielten den Angriffen stand. Wolfurt Knipser Arnau Dilmé brachte vom Penaltypunkt in Minute 20 die HockeyArena zum Jubeln, souverän setzte er den 1:0 Pausenstand in die Seeländer Maschen.