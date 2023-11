RHC Wolfurt im Cup ausgeschieden

Der Start im Tessin war für die Wolfurter vielversprechend, nach dem ersten Abtasten hämmerte Aurel Zehrer in Minute 8 das 1:0 in die violetten Maschen. Biasca erhöhte folglich den Druck und Wolfurt sah sich vermehrt mit Defensivarbeit konfrontiert. Keeper Elias Rohner hielt die Führung seiner Farben auch beim Direkten Freistoß, Albert Fuentes musste 2 Minuten Nachdenken, fest. Trotzdem traf man sich mit einem Unentschieden nach der Pause, der Biascesi Gregorio Boll nützte einen Rebound kurz vor der Halbzeitsirene zum Ausgleich.

Die lautstarken Wolfurter Anhängerschar trieb ihre Mannschaft auch in Hälfte zwei in Richtung Viertelfinale, doch ein leichtfertiger Ballverlust konterte Giacomo Scanavin zur Führung der Gastgeber. Wolfurt bemühte sich doch scheiterte mehrfach mit guten Chancen und kam naturgemäß bei Gegenstößen unter Druck. Einer davon nützte Boll in Minute 42 zum 3:1 Endstand, zu einfach ließen sich die Agüero-Boys die Butter vom Brot nehmen.