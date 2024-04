RHC Wolfurt holt sich den Matchball

Mit einem 4:0 Heimsieg gewinnt der Raiffeisen RHC Wolfurt das dritte Spiel in der Best-of-Five Serie gegen Genéve RHC und benötigt somit noch ein Sieg für den Ligaverbleib.

Es war am Ende ein Arbeitssieg, für das sich die Wolfurter selbst belohnten und damit die Genfer für das 4. Spiel unter Druck bringen. Das viel auf dem Spiel stand, war in der Anfangsphase deutlich zu sehen, die Hofsteiger starteten mit Bedacht und Genf hatte dadurch mehr Spielanteile. Jean Carlos Levay-Theurer, der anstatt des gesperrten Fermin Roby ins Line-up kam, bedankte sich für das Vertrauen mit dem 1:0 nach einer knappen Viertelstunde. Die Torumrandung auf beiden Seiten verhinderte weitere Treffer, so war das knappe Fußballresultat auch der Pausenstand.