RHC Wolfurt: Heimsieg mit Mühe

Es war harte Arbeit, das die Agüero-Boys an den Tag legen mussten um sich am Ende von den Fans feiern zu lassen. Bereits nach 18 Sekunden wanderte der Wimmiser Andrin Gottwald mit Blau zum Nachdenken, den Idealstart verpassten die Hofsteiger aber und auch die Überzahl verstrich ergebnislos. Davon unbeirrt wurde es in der 4. Minute erstmals richtig laut, Héctor Gallego schlenzte verdeckt zur Wolfurter Führung ein. Einen Bärendienst leistete dann Arnau Dilmé, der sich kurz danach ebenso eine Farbkarte abholte, doch bärenstark erwies sich Elias Rohner, der souverän den Direkten Freistoss von Gottwald entschärfte. Nach dieser Aufwärmphase ging es mit offenem Visier weiter, beide Teams kämpften um jeden Zentimeter und die Torhüter waren mehr im Zentrum des Geschehens wie ihnen lieb war. Die knappe Pausenführung verdeutlichte, wie eng die Partie war.