RHC Wolfurt fordert den Spitzenreiter

Diesen Samstagabend trifft der Raiffeisen RHC Wolfurt zuhause auf den Tabellenführer aus Uttigen, ein Showdown das die Ländle-Cracks bei einem Erfolg weiter in die Play-Off-Plätze aber nicht an die Tabellenspitze bringen würde.

Denn nach der knappen Niederlage der Wolfurter gegen Thun stehen die Aaretaler mit vier Punkten Vorsprung am Platz an der Sonne und bleiben somit auch nach dieser Runde NLA-Leader.