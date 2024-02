RHC Wolfurt feiert Schützenfest

Dabei war der am Ende deutliche Sieg ein Arbeitssieg, mit viel Selbstvertrauen startete das Agüero-Team gegen die Calvinstädter, die sich nicht hinten einigelten. So richtig Fahrt nahm die Partie dann nach jeweils Blauen Karten auf, Lucas Pahud auf Genfer Seite und Arnau Dilmé bei den Heimischen drehten mit ihren Vergehen den Bunsenbrenner für die Partie auf. Nach einer Viertelstunde jubelten die Gastgeber in Person Kilian Brüstle erstmals auf und als zwei Minuten später Fermin Roby sich durch Freund und Feind durchtankte, war der Zeiger auf Sieg gedreht. Kilian Laritz krönte kurz vor Halbzeit seinen Energieschub, nach eigenem Ballgewinn zog er unwiderstehlich zum 3:0 Pausenstand los.

Als Pahud nach Wiederanpfiff mit der zweiten Blauen Karte sich selbst ins Aus manövrierte, hämmerte Wolfurts Kapitän in Überzahl die Vorentscheidung in die Genfer Maschen. Der Widerstand der Westschweizer war spätestens nach dem 5:0 durch Daniel Zehrer gebrochen, zu stark und kompakt präsentierten sich an diesem Abend die Hofsteiger, die mit dem Doppelpack durch Brüstle und Laritz das Ergebnis noch weiter in die Höhe schraubten. Nach der Niederlage von Thun in Diessbach ist die Chance auf das Halbfinale weiter da, dazu braucht es aber im letzten Spiel auswärts in Biasca einen weiteren Erfolg.