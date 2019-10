RHC Wolfurt deklassiert sensationell RHC Dornbirn

Klarer 6:2-Heimerfolg des Bundesliganeulings im ewigen Ländle-Duell

Keine Zeigerumdrehung später war es Gomez del Torno vorbehalten, per direktem Penaltystrafstoß zu verkürzen. Trainer Bartes fand in der Pausenansprache die richtigen Worte an seine Mannen und so konnten die Heimischen durch zweier Bosch-Tore auf 4:1 erhöhen.