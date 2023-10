RHC Wolfurt besiegt den Meister

In einem packenden Duell besiegt der Raiffeisen RHC Wolfurt den amtierenden Meister mit 5:3 und steht nach vier Runden sensationell auf dem 2. Tabellenplatz.

Der Aufsteiger zeigte gegen den Ligakrösus von Beginn weg keine Scheu, auch Diessbach ging sofort mit hohem Tempo ans Werk. Abtasten war also Fehlanzeige, Pascal Kiessling bewegte mit seinem Weitschuss nach sieben Minuten erstmals die Gäste-Anzeigetafel. Die Qualität des Champions League Teilnehmers war offensichtlich, die Hofsteiger ihrerseits stützten sich auf ihre kompakte Defensivarbeit. Fermin Roby, der seine Klasse bei einem Alleingang aufblitzen ließ, vergab eine Großchance, auf der anderen Seite rettete die Torumrandung eine Direktabnahme von Yanic Dysli. Es war dann die erste Ballberührung von Albert Fuentes, der nach einer Viertelstunde den Ausgleich für Wolfurt besorgte und als Héctor Gallego einen verdeckten Weitschuss zur 2:1 Pausenführung ummünzte, war spätestens dort eine mögliche Sensation greifbar.

Nach Wiederbeginn schien die Sonnenseite zu Gunsten der Seeländer, Dysli nützte ein Stangentreffer zum Rebound und als Xavier Solera eine Kiessling-Abnahme direkt einnetzte, war das Spiel gedreht. Doch Elias Rohner übernahm Verantwortung und entschärfte einen Standard von Kiessling, nach Blauer Karte gegen Arnau Dilmé, und hielt mit seinen Paraden seine Farben im Spiel. Diessbach´s Björn Schmid legte 10 Minuten später Daniel Zehrer auf die Platte, das Überzahlspiel nützte der Gefoulte mit einem Weitschuss zum Ausgleich. Bruder Aurel machte eine gute Minute später die HockeyArena zum Tollhaus, der trotz Foulspiel im Strafraum den Ball zur erneuten Wolfurter Führung an Torhüter Manuel Costa vorbeihievte. Das Finish sorgte bei den Fans für nasse Hände, Wolfurt scheiterte mit zwei Hochkarätern in der Schlussphase und Diessbach setzte alles auf eine Karte und Torhüter Costa auf die Bank, doch auch ein zusätzlicher Feldspieler sorgte nicht für den Ausgleich. Wolfurt´s Dilmé hämmerte den Ball drei Sekunden vor Schluss mit einem Weitschuss ins leere Meister-Tor und Wolfurt ins Hochgefühl.

Der Kapitän zeigte sich hocherfreut: "Ein Sieg für die Geschichtsbücher, noch nie haben wir Diessbach besiegt. Darauf müssen wir nicht aufbauen, wir müssen einfach so weiter arbeiten. Dann wird das eine tolle Saison."