RHC Dornbirn oder erzwingt RHC Wolfurt ein drittes Spiel

Nach dem 7:2-Erfolg der Messestädter muss die Hofsteig-Truppe siegen um ein Entscheidungsspiel zu ermöglichen.

Das zweite Finalspiel in der Best-of-Three Serie kann am Freitagabend bereits die Titelentscheidung bringen. Nach der blamablen 2:7 Niederlage in der Dornbirner Stadthalle müssen die Hofsteiger unbedingt siegen, um ein Entscheidungsspiel in der eigenen Heimstätte am Sonntagabend zu erzwingen. Die Titelverteidigung ist das große verbleibende Ziel der Carrasco-Truppe, Levay-Theurer und Bertran sind nach dem Derbyfight vom letzten Sonntag angeschlagen und setzen die Vorzeichen daher eher auf negativ. Doch mit den Fans im Rücken ist vieles möglich und vor allem Renzo Comandone möchte sich bei seinem Abschied mit einem Erfolg aus der HockeyArena verabschieden. Bekanntlich übersiedelt der Argentinier zur neuen Saison nach Ploufragan in die Bretagne und folgt den Spuren des ehemaligen Topscorer Iker Bosch.