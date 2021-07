RHC Dornbirn erzwingt nach Penaltykrimi ein Entscheidungsspiel

RHC Dornbirn gewinnt das Penaltyschießen gegen RHC Wolfurt mit 5:4 und ein drittes Spiel ist notwendig.

Die Wolfurter mit zu wenig Offensivdruck in Durchgang eins, kamen ausgewechselt aus den Kabinen und erhöhten sukzessive die Anschläge auf Angel Mirantes, der sein letztes Heimspiel in der Stadthalle mit einer tollen Performance absolvierte. Dornbirn´s Stefan Sahler nützte das 10. Teamfoul für den nächsten Zwei-Tore-Vorsprung, die im Anschluss den wenigen Wechselphasen Tribut zollen mussten. Iker Bosch und Daniel Zehrer glichen innerhalb von einer Minute aus und rot-schwarz übernahm das Kommando auf dem Spielfeld. In der von vielen Teamfouls geprägten Partie versagten beide Mannschaften bei den Standards, dasselbe Bild auch in der Verlängerung. Gomez del Torno und Bosch versagten kurz vor Spielende vom Punkt die Nerven und so musste die Entscheidung verlängert werden.

Aus der Nervenschlacht wurde ein Penaltykrimi, in dem alle an sich selbst oder den gut aufgelegten Torhütern scheiterten, lediglich Hagspiel und Kapitän Zehrer ließen die Fanlager aufjubeln. Erst der 14. Penalty legte wiederum Hagspiel gezielt in die Wolfurter Maschen und erzwang somit das finale Entscheidungsspiel, das am Sonntag um 17.00 Uhr in der HockeyArena in Wolfurt stattfindet. Es ist somit alles angerichtet für den finalen Showdown in einer Österreichischen Meisterschaft, die enger nicht sein könnte.