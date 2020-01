RHC Dornbirn brennt im Derby auf Revanche

In der Dornbirner Stadthalle treffen im Rahmen der Schweizer NLA Dornbirn und Wolfurt aufeinander

Im Oktober trafen in der HockeyArena erstmals im Rahmen der Schweizer Nationalliga A die beiden Ländle-Rivalen Dornbirn und Wolfurt aufeinander. Die Dornbirner erwischten bei der Derby-Premiere keinen guten Tag und sind am Samstag in der Stadthalle auf Revanche aus.