Revolution in der Verhütung: Pille für den Mann unterbricht Spermaproduktion

Die Zukunft der Verhütung könnte sich bald grundlegend ändern. Forscher in Kalifornien entwickeln eine Pille für den Mann, die ohne Hormone auskommt und die Spermaproduktion zeitweise stoppt.

Ein neuer Ansatz in der männlichen Verhütung

Wissenschaftler am Salk Institute for Biological Studies in Kalifornien arbeiten an einer innovativen Lösung im Bereich der Verhütung. Die neue Pille setzt auf den Wirkstoff Histon-Deacetylase-Inhibitoren (MS-275), der gezielt die Produktion von neuem Sperma unterbricht. Dieser Ansatz bietet die Möglichkeit, die Spermaproduktion temporär "auszuschalten", ohne dauerhafte Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit des Mannes zu haben.