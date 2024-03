Revolution im Tiroler Wald: Drohnen im Einsatz gegen die Borkenkäfer-Plage

Tirol setzt auf revolutionäre Drohnentechnologie im Kampf gegen die verheerenden Schäden durch Borkenkäfer, um die Aufforstung steiler, unzugänglicher Gebiete zu revolutionieren.

Drohnen gegen Borkenkäfer: Innovation in der Forstwirtschaft

In Tirol, Österreich, wird aktuell Drohnentechnologie eingesetzt, um den durch den Borkenkäfer verursachten erheblichen Schäden entgegenzuwirken. Dieser Ansatz markiert einen innovativen Schritt in der Forstwirtschaft, der darauf abzielt, durch gezielte Aussaat von Baumsamen in betroffenen Gebieten den Prozess der Wiederbewaldung zu unterstützen und zu beschleunigen.