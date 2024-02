Revival des Kinderfaschingsumzug

Der Kinderfasching am Bartholomäberg lockte große und kleine Narren in Gemeindesaal

Es war eine Wiederbelebung einer alten Tradition, als die Harmoniemusik Bartholomäberg am vergangenen Freitag Nachmittag alle Kinder des Tals zu einem kleinen Umzug in Bartholomäberg mit anschließender Faschingsparty lud. Zunächst trafen sich die kleinen Narren im Ortszentrum von Bartholomäberg und marschierten gut gelaunt und mit viel Musik und Faschingsrufen unter dem Applaus etlicher Zuschauer durch den Ort. Anschließend ging es in den Gemeindesaal, wo die Kleinen und Großen Mäschgerle ausgelassen die fünfte Jahreszeit feiern durften.

Mit einem tollen Rahmenprogramm hatten die Verantwortlichen der Harmoniemusik Bartholomäberg für viel Unterhaltung bei den Kids gesorgt. An insgesamt zehn Stationen galt es die Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. So standen zum Beispiel Twister, Ochs am Berg, ein Eier-Lauf, Becherball, Sackhüpfen oder ein Rollbretter-Lauf auf dem Stationen-Pass. Wer alles absolviert hatte und alle Stempel in seinem Pass vorweisen konnte, erhielt am Eingang ein kleines Geschenk. Doch auch für die Erwachsenen war mit Musik für Unterhaltung gesorgt. Fast niemand war unmaskiert an diesem Nachmittag erschienenen und auch die freiwilligen Helfer der Harmoniemusik hatten sich in Kaminkehrer verwandelt. „Ohne die zahlreichen freiwilligen Helfer wäre der Kinderfasching und die Faschingsparty am Abend gar nicht möglich“, erklärt einer der beiden Obmänner der Harmoniemusik Bartholomäberg, Erik Erhard.