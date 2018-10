Rettungshubschrauber-Einsatz: Bikerin prallte gegen Pkw

Am Freitagvormittag hat sich zwischen Sonntag/Garsella und Blons ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Motorradlenkerin musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital geflogen werden.

Gegen 11.45 Uhr war eine Motorradlenkerin aus Viktorsberg auf der L193/Faschinastraße zwischen Sonntag und Blons in Fahrtrichtung Blons unterwegs. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet sie in einer Kurve zu weit nach links. In Folge prallte die Frau gegen einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 41-jährigen Mann aus Feldkirch gelenkt wurde.