Rettungseinsatz im Silvretta Montafon: Deutscher Skifahrer außerhalb der Piste gerettet

Ein 47-jähriger deutscher Skifahrer wurde am Montag, dem 8. Januar 2024, im Skigebiet Silvretta Montafon in St. Gallenkirch nach einer Abfahrt außerhalb der markierten Pisten gerettet.

Am Montagnachmittag gegen 16:45 Uhr verließ ein 47-jähriger Mann aus Deutschland während seiner letzten Abfahrt im Skigebiet Silvretta Montafon die markierte Piste und begab sich in den freien Skiraum in Richtung Valiser Mitte.