Retter der Crew der Apollo 13: US-Astronaut Thomas Mattingly ist tot

Der unfreiwillig zum Retter der Unglücks-Weltraummission Apollo 13 gewordene US-Astronaut Thomas K. Mattingly ist tot.

Mattingly rettete seinen Astronauten-Kollegen das Leben

"Apollo 13" verfilmt

Das Ereignis wurde 1995 in dem Film "Apollo 13" verfilmt, in dem Mattingly von US-Schauspieler Gary Sinise verkörpert wird. Mattingly begann seine Karriere als Pilot bei der US Navy, bevor er 1966 in die Astronautenklasse aufgenommen wurde. Mattinglys Beitrag habe die Menschheit viel Wissen "über den Weltraum hinaus" zu verdanken, sagte Nelson.

"Houston, wir haben ein Problem"

Der Funkspruch "Houston, wir haben ein Problem", mit dem die Crew von "Apollo 13", ihre technischen Schwierigkeiten an die Bodenstation funkte und der sich als Sprichwort im allgemeinen Sprachgebrauch etabliert hat, ist so nicht korrekt zitiert. Eigentlich lautete der Funkspruch von Kapselpilot John swigert: "Okay, Houston, we’ve had a problem here", zu deutsch also: "Okay, Houston, wir haben hier gerade ein Problem gehabt". Selbst im Hollywood-Film wurde das Zitat falsch widergegeben.