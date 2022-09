„Rette auch du ein Leben!“

Pfarrverband Braz-Dalaas-Wald a. A. ruft zur Typisierungsaktion in Braz auf.

Sandra und Elias, sowie viele weitere Patienten haben Leukämie und brauchen dringend gesunde Stammzellen. Gesunde Menschen zwischen 17 und 45 Jahre können ihnen helfen, wieder gesund zu werden. Es geht ganz einfach – die nächste Möglichkeit gibt es in Braz. Bei der Typisierungsaktion und Kuchenverkauf-Spendenaktion des Pfarrverband Braz-Dalaas-Wald a. A. kann sich jeder zwischen 17 und 45 Jahre typisieren lassen. Jede Typisierung kostet den Verein Geben für Leben 40,00 Euro. Bei dieser Typisierungsaktion werden auch gerne freiwillige Spenden entgegengenommen. Zwei Brazer konnten vor einigen Jahren mit ihrer Stammzellenspende Leben retten. Bernhard Jäger und Daniel Bitschnau ließen sich damals bei einer Aktion, ebenfalls in Braz, typisieren.

Bei Bernhard Jäger kam der Anruf bereits ein paar Monate später. Seine passenden Stammzellen spendete er im AKH Wien. „Gegenüber dem Wert dieser Spende für einen kranken Menschen war der Aufwand sehr gering, ich würde es jederzeit wieder tun“, so Jäger. Bei Daniel Bitschnau war es ähnlich. Bei derselben Aktion ließ er sich typisieren. Ein paar Jahre später kam dann der Anruf. „Für mich war sofort klar, dass ich einem andern helfen möchte. Also flog ich nach Wien, um mich komplett durchchecken zu lassen“, so Bitschnau. Bei einem weiteren Aufenthalt in Wien wurden dann die rettenden Stammzellen aus seinem Blut gefiltert. Eine Patientin wartete bereits in München auf die lebensrettenden Stammzellen. „Das einzige negative waren leichte Grippesymptome einen Tag lang, aber das ist Nichts gegen die Möglichkeit, ein Leben retten zu können“, so Bitschnau weiter.