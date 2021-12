Retro-Taschenmonster für Weihnachten: Pokémon-Remakes im Game-Test

Die einsteigerfreundlichen Nintendo-Klassiker „Pokémon Strahlender Diamant“ und „Pokémon Leuchtende Perle“ gibt‘s jetzt neu für die Switch.

(Switch) Um die Zeit zum nächsten wirklich neuen Game der Serie („Pokémon-Legenden: Arceus“) zu überbrücken, liefert Nintendo einmal mehr klassische Kost mit Neuanstrich. Die Perlen- und Diamant-Pokémon von 2006 für Nintendo DS wurden vor allem grafisch überarbeitet und lassen Gamer:innen die erste Monster-Safari in die Sinnoh-Region nochmal erleben – diesmal eben auf Nintendo Switch.

Alle Pokémons einzusammeln heißt in diesem Fall 151 Stück, wobei man je nach Version in der bunten, aber teils etwas unbelebt wirkenden Landschaft unterschiedliche Arten trifft. In „Strahlender Diamant“ und „Leuchtende Perle“ begegnet man beispielsweise je nach Spiel Dialga oder Palkia.